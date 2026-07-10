El Principado refuerza las conexiones entre Belmonte, Grado y Oviedo y suma un servicio a Tineo este verano

El Gobierno de Asturias refuerza la operativa estival de transporte público hacia el occidente asturiano - PRINCIPADO

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias refuerza desde este lunes y hasta principios de septiembre la oferta de transporte público en el occidente de Asturias. De esta forma se mejora la conexión entre Belmonte, Grado y Oviedo y desde la capital hacia Tineo. También se ajustará la parrilla entre Luarca y Vegadeo para adaptarse mejor a la demanda.

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) suma estas mejoras a los refuerzos estivales que pone en marcha en todo el territorio para consolidar el transporte público como una alternativa accesible y cómoda en la temporada de mayor afluencia de visitantes. Todos los servicios están incluidos dentro de las ventajas de la tarjeta Conecta, tal y como ha detallado el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.

Así, los servicios entre Belmonte y Grado se amplían con tres nuevas frecuencias respecto a la oferta habitual en los días laborables. Las nuevas salidas desde la capital belmontina se establecen a las 8.50, 12.05 y 15.30 horas, y esta última expedición terminará la ruta en Oviedo.

Los servicios adicionales desde Grado partirán a las 8.15, 11.30 y 14.45 horas. Los fines de semana se habilitará una frecuencia adicional con salida desde Belmonte a las 11.15 horas que continuará hasta la capital del Principado, mientras que desde Grado saldrá a las 9.30 horas.

La conexión entre la capital asturiana y Tineo tendrá un servicio directo más desde Oviedo a las 7.30 horas, que realizará las paradas habituales con llegada a destino a las 9.04 horas.

En el caso de la operativa ente Luarca/Vegadeo, se incorporan variaciones horarias para ajustarlo mejor a la demanda y las necesidades operativas. De este modo, los servicios con salida de la villa valdesana a las 7.00 y 14.30 horas se adelantarán las 6.30 y 13.15 horas, respectivamente. Desde Vegadeo las expediciones de las 7.00 y las 14.45 horas modifican su partida, que queda fijada a las 7.45 y las 14.30 horas, respectivamente.