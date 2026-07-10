El Principado refuerza las conexiones entre Belmonte, Grado y Oviedo y suma un servicio a Tineo este verano

También se ajustan los horarios entre Luarca y Vegadeo hasta principios de septiembre

El Gobierno de Asturias refuerza la operativa estival de transporte público hacia el occidente asturiano
El Gobierno de Asturias refuerza la operativa estival de transporte público hacia el occidente asturiano - PRINCIPADO
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 10 julio 2026 10:53
Seguir en

   OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de Asturias refuerza desde este lunes y hasta principios de septiembre la oferta de transporte público en el occidente de Asturias. De esta forma se mejora la conexión entre Belmonte, Grado y Oviedo y desde la capital hacia Tineo. También se ajustará la parrilla entre Luarca y Vegadeo para adaptarse mejor a la demanda.

   El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) suma estas mejoras a los refuerzos estivales que pone en marcha en todo el territorio para consolidar el transporte público como una alternativa accesible y cómoda en la temporada de mayor afluencia de visitantes. Todos los servicios están incluidos dentro de las ventajas de la tarjeta Conecta, tal y como ha detallado el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.

   Así, los servicios entre Belmonte y Grado se amplían con tres nuevas frecuencias respecto a la oferta habitual en los días laborables. Las nuevas salidas desde la capital belmontina se establecen a las 8.50, 12.05 y 15.30 horas, y esta última expedición terminará la ruta en Oviedo.

   Los servicios adicionales desde Grado partirán a las 8.15, 11.30 y 14.45 horas. Los fines de semana se habilitará una frecuencia adicional con salida desde Belmonte a las 11.15 horas que continuará hasta la capital del Principado, mientras que desde Grado saldrá a las 9.30 horas.

   La conexión entre la capital asturiana y Tineo tendrá un servicio directo más desde Oviedo a las 7.30 horas, que realizará las paradas habituales con llegada a destino a las 9.04 horas.

   En el caso de la operativa ente Luarca/Vegadeo, se incorporan variaciones horarias para ajustarlo mejor a la demanda y las necesidades operativas. De este modo, los servicios con salida de la villa valdesana a las 7.00 y 14.30 horas se adelantarán las 6.30 y 13.15 horas, respectivamente. Desde Vegadeo las expediciones de las 7.00 y las 14.45 horas modifican su partida, que queda fijada a las 7.45 y las 14.30 horas, respectivamente.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado