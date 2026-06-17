El Principado refuerza la prevención de incendios en la interfaz urbano-forestal. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias refuerza la prevención de incendios en la interfaz urbano-forestal, el ámbito donde se concentran los mayores niveles de vulnerabilidad al confluir núcleos de población y masas forestales, mediante acciones de formación dirigidas tanto a personal técnico como a la ciudadanía.

En este contexto, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa) ha acogido este miércoles una jornada técnica, la primera de un ciclo, enmarcada en el proyecto PIMA Eventos Adversos (Plan de Impulso al Medio Ambiente), centrada en la prevención y gestión del riesgo de incendios forestales en estos espacios.

Según ha informado el Gobierno asturiano el encuentro ha servido como foro de análisis técnico y cooperación interadministrativa, con la participación de especialistas en planificación territorial, operativa de emergencias y políticas públicas de prevención.

Expertos del ámbito académico, como la Universidad de Oviedo, junto a responsables operativos y técnicos del Sepa, agentes medioambientales y representantes de otras comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, han abordado de forma integral las distintas dimensiones del riesgo.

Entre ellas, el análisis de las causas y consecuencias de los incendios forestales, la respuesta operativa sobre el terreno y el papel de la normativa y de las buenas prácticas en la prevención.