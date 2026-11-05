El Principado refuerza el sistema de abastecimiento de agua de Pesoz

Adjudicación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado a la empresa Terra Ingenieros S.L. las obras de ampliación del sistema de abastecimiento de agua de Pesoz, con un presupuesto de 930.576 euros.

La actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), permitirá asegurar el suministro de agua potable y mejorar la garantía del servicio en los núcleos más poblados del concejo.

El proyecto incluye la construcción de un nuevo depósito de agua potable, de 120 m3 de capacidad, en las proximidades de la localidad de Sanzo, que se abastecerá del agua tratada en la estación potabilizadora de Silvañá, ubicada en el concejo de Grandas de Salime. Desde este nuevo tanque partirá una conexión con la tubería existente que llega al depósito de Peneira Torta, también en Sanzo.

Una vez finalizadas las obras, la infraestructura pasará a abastecer de forma permanente a Sanzo y, en cascada, a las localidades de Serán, Vilabriye y Perlode.

Por otra parte, para aprovechar mejor la capacidad de almacenamiento, se instalará una nueva red de tuberías que conectará las inmediaciones de Serán con los depósitos ya existentes en Pezós/Pesoz y Francos. La nueva conducción tendrá una longitud superior a los tres kilómetros.

Las obras también contemplan actuaciones en otras localidades. En concreto, en Lixóu se construirá una nueva conducción desde el manantial actual y un depósito de agua con una capacidad de 8 metros cúbicos. En Brañaveya, también se ejecutará otro nuevo depósito de la misma capacidad.

La actuación se completará con la instalación de válvulas y otros sistemas de regulación, equipos de control y medición del suministro, y con un sistema de energía solar para alimentar eléctricamente los equipos.

Además, el Principado impulsa en Pesoz otra actuación de casi 400.000 euros para digitalizar el sistema de abastecimiento de agua, también cofinanciada por el Feder. Las obras, actualmente en licitación, se enmarcan en la estrategia del Principado para modernizar las infraestructuras hidráulicas y avanzar hacia una gestión del agua más eficiente y sostenible.

El proyecto permitirá disponer de información en tiempo real sobre el funcionamiento de la red de abastecimiento del concejo, lo que facilitará una respuesta más rápida ante incidencias, mejorará el mantenimiento de las instalaciones y optimizará la toma de decisiones.

Los trabajos incluyen la instalación de caudalímetros en captaciones y depósitos, sensores de nivel, equipos de telemetría y sistemas de comunicación para el envío de datos. También se incorporarán dispositivos de control de la calidad del agua, capaces de medir parámetros como cloro libre, pH y turbidez en los puntos más relevantes de la red.