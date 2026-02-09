El Principado reitera su "respaldo pleno" a la plantilla de Ence

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado Asturias, Borja Sánchez, ha querido trasladar su "respaldo pleno" a la plantilla de Ence en el marco de sus reivindicaciones tras el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría implicar despidos en Asturias.

Preguntado sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Sánchez ha solicitado además a la empresa que "reconsidere" su planteamiento.

"Ence es una empresa muy importante para Navia, no solo por su actividad, sino por su volumen de empleo", ha destacado el dirigente asturiano.

Ha señalado que desde el Principado se han habilitado todos los medios de mediación para explorar las posibilidades de diálogo que puedan existir. "Sabemos que hay una propuesta de posibilidad de inversión en una planta de envases renovables de celulosa que podría generar entre 50 y 60 empleos", ha comentado.

"Lo que instamos a la empresa es que atienda este tipo de propuestas porque lo que más nos preocupa es que se mantenga la mayor parte del empleo que sea posible", ha indicado.