OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 339.336 euros las obras de mejora de la carretera SL-5, entre Las Sentiniegas y Prieiru, en el concejo de Salas. La empresa Trabajos Salense ejecutará la actuación, con un plazo de cuatro meses.

Según ha informado el Gobierno asturiano en una nota de prensa, las obras permitirán renovar un tramo de 1,1 kilómetros de esta vía, que conecta la N-634, en las proximidades de La Peña, con la carretera AS-369 (Salas-Pravia), a la altura de Prieiru. La intervención incluye la ampliación de la plataforma, la mejora de la capacidad, la renovación integral del firme y el acondicionamiento de los sistemas de drenaje.

El proyecto contempla, asimismo, la instalación de barreras de seguridad, nueva señalización vertical, balizamiento de curvas y marcas de borde de calzada, medidas que fortalecerán la seguridad vial.

El Gobierno de Asturias acomete esta actuación tras asumir el pasado otoño la titularidad de la carretera, una vez concluido el proceso de cesión promovido por el Ayuntamiento de Salas.