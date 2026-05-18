El Principado reorganiza la Consejería de Ciencia y aprueba el decreto para recuperar el Servicio de Seguridad Minera

Archivo - El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en el Principado de Asturias, Adriana Lastra, durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Deg - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, reunido este lunes, ha aprobado el decreto que permite recuperar el Servicio de Seguridad Minera anunciado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la supervisión de la actividad en las minas de la comunidad.

El Gobierno asturiano, a través de una nota de prensa, recueda que Barbón presentó lo que denomina Plan Regenera el pasado mes de abril, poco después de que se conociera el informe elaborado por la Inspección General de Servicios.

En la misma nota de prensa, recuerda que este trabajo fue encargado por el propio presidente a raíz del accidente del 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo , en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos. "El Ejecutivo no sólo hizo suyas todas las recomendaciones de la Inspección, sino que las amplió con otros compromisos", destacan.

Para la puesta en marcha del Servicio de Seguridad Minera ha sido necesaria la modificación de la estructura de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, dirigida por Borja Sánchez. La reorganización aprobada por el Consejo de Gobierno "robustecerá" la estructura de la Dirección General de Energía y Minería, que quedará integrada por cuatro órganos: el Servicio de Minas, el Servicio de Seguridad Minera, el Servicio de Gestión Energética y el Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

FUNCIONES Y COMPETENCIAS

El nuevo Servicio de Seguridad Minera se encargará de controlar las condiciones de seguridad y salubridad en las explotaciones y yacimientos asturianos, asumirá las actuaciones administrativas de inspección y sanción, y asumirá la prevención de riesgos laborales en el sector.

Asimismo, entre sus competencias se encuentra la expedición de certificaciones de aptitud para determinadas profesiones, la coordinación de los programas de formación y seguridad, y la elaboración de los planes generales de inspección. La Administración autonómica ha precisado que, en cuanto se cubra la jefatura de este servicio, se iniciará la elaboración del programa de inspecciones.

DESARROLLO DEL 'PLAN REGENERA'

El Ejecutivo ha destacado que el desarrollo del Plan Regenera sigue el cronograma previsto a través de sus cuatro bloques de trabajo: normativas, de investigación interna, de organización interna y de mejora de la coordinación tanto interna como entre administraciones.

En este sentido, además de la creación del servicio minero, el Principado está ultimando las instrucciones para elevar el control sobre los proyectos de investigación complementaria (PIC) y la transmisión de derechos mineros. También se han redactado ya los pliegos del contrato para actualizar el catastro minero y está en marcha el diseño de nuevas aplicaciones informáticas para que las empresas comuniquen sus planes de labores por vía electrónica y se procesen digitalmente los datos de siniestralidad.

El Principado insiste en que esta batería de medidas se suma a otras actuaciones puestas en marcha desde el último siniestro en Cerredo, entre las que destacan el refuerzo del personal del juzgado de Cangas del Narcea, la realización de inspecciones y controles mineros sin previo aviso y el citado informe de la Inspección General de Servicios.