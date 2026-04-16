El Principado selecciona cinco proyectos tecnológicos en la tercera edición de 'Misiones Científicas'

Presentación hoy en Avilés del programa 'Misiones Científicas'. - PRINCIPADO

AVILÉS, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha presentado este jueves en Avilés la tercera edición de su programa de Misiones Científicas, una iniciativa que movilizará una inversión superior al millón para desarrollar soluciones tecnológicas en sectores estratégicos como la salud, la sostenibilidad y la digitalización. El programa, gestionado a través de la Agencia Sekuens, subvenciona cinco proyectos piloto en los que colaboran una treintena de empresas, centros tecnológicos y organismos de investigación.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado durante la presentación que este programa consolida un modelo de innovación colaborativa en la comunidad, basado en la cooperación entre Administración, universidad y tejido empresarial para dar respuesta a retos sociales.

Las cinco "misiones científicas" seleccionadas son Air Cal, centrada en el desarrollo de tecnología para la captura de CO2 directamente del aire y la descarbonización industrial; Asturias Factory Hub, orientada a la construcción industrializada y al desarrollo de fachadas inteligentes; Asturias Data Center, para impulsar centros de datos sostenibles; Latido, una consulta cardio-preventiva basada en inteligencia artificial y nutrición personalizada; y Talos, centrada en la digitalización y eficiencia energética en el ámbito de la industria de la defensa.

Durante la presentación, Sánchez ha puesto en valor la evolución del ecosistema innovador asturiano, que según los datos aportados ha registrado una inversión en innovación empresarial de 318 millones de euros en 2024, un 55% más que en periodos anteriores, además de la creación de 515 nuevas empresas en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 28% interanual.

Las actuaciones cuentan con una financiación directa superior a 700.000 euros, además de fondos Feder, y se enmarcan en la Estrategia de Especialización Inteligente (S3), con el objetivo de reforzar la cooperación entre empresas, universidades y centros tecnológicos.

La gestión de la convocatoria cuenta con el apoyo técnico de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (FICYT).