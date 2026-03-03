El Principado sigue "con preocupación" el conflicto en Irán y su posible impacto en la economía de empresas asturianas

Archivo - El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha manifestado este martes que desde el Ejecutivo del Principado de Asturias siguen con muchísima preocupación el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán porque "efectivamente puede tener una incidencia en la actividad económica".

"Estábamos diciendo que se estaba cerrando el paso en el mar por parte de las autoridades iraníes, que eso va a tener un impacto en la cadena de suministros y hay empresas asturianas que operan en la región", dijo el consejero.

Ante esta situación ha incidido en que desde el gobierno del Principado están monitorizando la situación para que tenga el menor impacto posible sobre la economía asturiana, aunque ha añadido que "es verdad que este tipo de situaciones tienen incertidumbre y no reman a favor del crecimiento económico".

Ha vuelto a manifestar el consejero que desde el Ejecutivo asturiano llaman a la desescalada y a que sea el diálogo y las vías diplomáticas las que busquen una solución al conflicto.

"Es difícil, es muy difícil, sin estar a favor del régimen iraní, pero es muy difícil apoyar un ataque que no responde a la legalidad internacional y que ha sido tomada una decisión unilateral de Estados Unidos y de Israel a espaldas de los socios de la OTAN y sin tener en cuenta las resoluciones de la ONU. En ese sentido, como digo, es muy difícil apoyar un ataque de estas características sin que ello signifique nuestro rechazo al régimen ayatolá", dijo.