El Principado sitúa por el momento en un 10,12% el seguimiento en la Administración asturiana

Huelguistas en Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles 11 de noviembre ha sido del 10,12 por ciento en la Administración regional asturiana.

Se trata del dato que han facilitado a Europa Press fuentes del Principado, precisando que se trata de una cifra aún provisional y que aún quedan cifras pendientes.

El grado de seguimiento abarcaría, en cualquier caso, a toda la Administración asturiana, incluidas las consejerías, organismos autónomos y las redes educativa y sanitaria.