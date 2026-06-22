El Principado ve "necesaria" la reforma legal que condona la deuda a perceptores del SSB que cobraron el IMV

Concepción Saavedra, en el centro - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA RPESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha defendido la reforma legal para condonar la deuda a los perceptores del salario social básico (SSB), la prestación asturiana para los más desfavorecidos, que recibieron también el Ingreso Mínimo Vital, prestación estatal. La Administración les venía reclamando cantidades por duplicidades o excesos de pago. El cambio legal, que Saavedra considera "necesario" es para que esas personas que son vulnerables no tengan que hacer frente a esos pagos.

En una comisión parlamentaria, Saavedra, que sustituye temporalmente en el cargo a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, ha dicho que la reforma tiene un objetivo "profundamente social".

Ha explicado que la regulación vigente produce "efectos no deseados" cuando el ciudadano actúa de buena fe y se genera un error por parte de la propia Administración, advirtiendo de que en estos supuestos "aplicar automáticamente el reintegro supone trasladar a la ciudadanía una carga que no ha generado".

La consejera ha remarcado la voluntad del Ejecutivo autonómico de corregir estas desigualdades para proteger a las personas vulnerables ante cobros indebidos de origen administrativo, indicando que gracias a este cambio normativo "dejamos de preguntarnos únicamente si hubo un cobro indebido para preguntarnos por qué".

Asimismo, ha manifestado que la modificación legislativa cuenta con un amplio consenso político en el parlamento y sirve para robustecer las herramientas de amparo social para los colectivos más desfavorecidos, destacando que "esta reforma no debilita el sistema, al contrario, lo fortalece, porque un sistema de protección social es más sólido cuando es más justo".

Saavedra ha apuntado la obligación de enmendar las normas cuando se detecta que pueden acabar produciendo desigualdades en la vida real de los ciudadanos, concluyendo que "esta reforma representa precisamente eso, una corrección puntual, un ajuste necesario y un paso más en la consolidación" del modelo de protección.

REFUERZO

A pesar de que el cambio aún no está aprobado, desde la Consejería ya se está actuando para evitar situaciones. "Lo que estamos haciendo es, en el momento en que llega una comunicación de cambio de situación, nosotros en ese momento suspendemos el cobro", ha afirmado.

La dirigente regional asturiana es consciente de que habrá que reforzar el personal para que no se produzcan atascos burocráticos. "Una vez que la modificación vaya adelante nosotros tenemos que hacer una evaluación económica también y de números y de datos", ha indicado. "Va a aumentar la carga burocrática de ese departamento y por lo tanto sí tenemos claro que tenemos que hacer un refuerzo. Lo que no se decir es cuánto refuerzo hasta que no tengamos claro lo que nos va a suponer", ha indicado.

Junto a Saavedra ha testado en la comparecencia la actual directora general de Gestión de Derehos Sociales, María Fernández Zapico, que ha explicado que la prestación del Salario Social Básico va camino hacia la desaparición, por su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital. Los números pasan de 22.000 expedientes aproximadamente en 2020 a los 4.998 expedientes actuales.

PP

La diputada del PP Beatriz Polledo, se ha mostrado favorable al cambio legal planteado, pero ha insistido en decir que no ha sido gracias a la parte socialista del Gobierno, sino a su socio, IU-Convocatoria y a las organizaciones sociales que les han presionado.

Polledo ha recordado que en el mes de abril los responsables de la Consejería se oponían a condonar las deudas por este motivo, y que cambiaron de criterio en mayo. En cualquier caso, se la diputada del PP se ha mostrado muy crítica con la gestión "caótica" y "errática" de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar