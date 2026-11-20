Archivo - El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha valorado este viernes la aprobación de la red de transporte eléctrico hasta 2030 por parte del Consejo de Ministros como un "punto de inflexión" para garantizar la actividad industrial del Principado y facilitar la llegada de nuevos proyectos a la comunidad.

En una nota de prensa, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha asegurado que "hoy es un buen día para Asturias", ya que esta hoja de ruta "resultaba necesaria". Su visto bueno antes de las elecciones, ha agregado, "evita incertidumbres y posibles retrasos" en un despliegue "decisivo" para el territorio.

Campo ha indicado que esta planificación es "probablemente, la infraestructura más importante que se debe materializar en los próximos años". En este sentido, ha explicado que más allá del volumen de inversión, lo que resulta "esencial" es disponer de una red eléctrica suficiente.

El documento aprobado por el Consejo de Ministros se articula, en el caso de Asturias, sobre tres grandes pilares técnicos a los que se suman dos intervenciones estratégicas para robustecer el suministro. El primer eje es el anillo eléctrico de la zona central, concebido como la "gran autopista eléctrica de la comunidad", que reforzará el corazón industrial y económico de Asturias y permitirá conectar puntos estratégicos como el puerto de Gijón. Su declaración como desarrollo preferente garantiza para esta iniciativa "la máxima prioridad", según ha destacado el viceconsejero.

El segundo eje lo constituye el refuerzo de las infraestructuras eléctricas en el occidente, una intervención que prepara la red para acompañar el desarrollo de las energías renovables y aprovechar las oportunidades que pueda generar la eólica marina.

Las dos intervenciones estratégicas son la repotenciación de las conexiones con León, que facilitarán la llegará de energía de otras zonas del país, y la construcción en Grado de una infraestructura para dotar de estabilidad la red eléctrica.

Con la planificación ya aprobada, el Ejecutivo autonómico centra ahora sus esfuerzos en el cumplimiento de los plazos y en la coordinación de todos los agentes implicados. "Tenemos una buena planificación y ahora el reto es ejecutarla", ha afirmado Campo, quien ha apelado al trabajo conjunto "para que estas infraestructuras pasen del papel a la realidad en el menor tiempo posible".

El viceconsejero ha admitido que el desarrollo de estas actuaciones "será también un proceso complejo", si bien ha incidido en su peso estratégico para la comunidad: "Pocas actuaciones van a ser tan determinantes para las posibilidades de crecimiento de Asturias en los próximos años".