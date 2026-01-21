El Principado velará por un ERE "digno" en Ence Navia y con la máxima conservación del empleo

El Consejero De Ciencia, Industria Y Empleo Del Principado De Asturias, Borja Sánchez, Durante Su Atención A Medios Este Miércoles. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha asegurado este miércoles que el Gobierno autonómico estará "muy vigilante" ante el Expediente de Regulación de Wmpleo (ERE) anunciado por Ence en la planta de Navia, con el objetivo de que el proceso garantice condiciones dignas para los trabajadores y la máxima conservación posible del empleo.

A preguntas de los periodistas, ha señalado que, como en otros expedientes tanto temporales como definitivos, la consejería pondrá a disposición de las partes sus servicios de mediación y supervisará el contenido final del ERE para minimizar su impacto sobre el empleo en la compañía.

El consejero ha subrayado que estos procesos se desarrollan en el marco de la negociación colectiva, pero ha insistido en que la labor y el deber del departamento que dirige es "ofrecer esos servicios de mediación para que el resultado de ese expediente de regulación de empleo tenga un impacto mínimo posible en lo que es el empleo final en la compañía y que las condiciones de ese ERE para los trabajadores que se aplique sean dignas".

Asimismo, ha indicado que será durante la tramitación del expediente cuando se analice si la empresa cumple los requisitos vinculados a las ayudas públicas recibidas en los últimos años y ha advertido de que, si se detecta alguna cuestión formal o de fondo que impida su aplicación, esta se pondrá de manifiesto y se analizarán las consecuencias correspondientes.