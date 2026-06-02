El Principado ya ha recuperado 93 viviendas del parque público que estaban sujetas a uso fraudulento o realquiladas

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OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha explicado este lunes que a día de hoy, dentro del plan para recuperar viviendas del parque público de vivienda, Vipasa, que están sujetas a un uso fraudulento, porque no las ocupa el titular, porque hay realquileres o porque hay unas subrogaciones, ya se han recuperado 93 viviendas en diferentes puntos de Asturias.

"Yo creo que es una promoción importante, si hablásemos en términos de nueva promoción, 93 viviendas recuperadas. Tenemos 42 más pendientes ya de una resolución judicial y tenemos otras 69 que ya hemos visado y que se iniciará la tramitación de manera inminente en los juzgados. En total, 204", dijo.

Además Zapico ha vuelto a reiterar este martes que mientras él sea consejero "no habrá desahucios por impagos involuntarios en el Parque Público de Vivienda".

"Digo también que no habrá desahucios por impagos involuntarios y ya le expliqué la semana pasada que eso viene determinado por las condiciones económicas, sociales y laborales de sus inquilinos", dijo Ovidio Zapico.

Ha sido en respuesta al diputado de Vox, Javier Jove, cuando Zapico ha incidido en que "no premia nunca el mal comportamiento", es más "es bastante claro cuando dice que a los derechos hay también deberes que les acompañan y uno de los deberes de los inquilinos que viven en el parque público es, precisamente, vivir en un clima de convivencia".

Jové por su parte ha indicado que la morosidad de Vipasa ya alcanza el 52% de los ingresos, es decir con unos ingresos que no llegan a los 10 millones de euros, tienen una morosidad de más de 5 millones.

"A mí me extraña mucho cómo alguien puede dejar de pagar la renta cuando la misma es variable y depende de sus propios ingresos.Es decir, que la renta de las viviendas, en ningún caso supera el 20% de los ingresos de esta persona. Así se dan paradojas de que tenemos muchas viviendas alquiladas por menos de un euro. Entonces, ¿cómo puede usted decidir que alguien no paga la renta de manera involuntaria cuando esta renta que ustedes le cobran no supera el 20% de sus ingresos? No me cabe la cabeza", dijo el diputado de Vox.