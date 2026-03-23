Prisión para un detenido por varios robos en Avilés

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OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Avilés han detenido, en una operación conjunta con la Policía Local, a un hombre al que sorprendieron en una caseta de obra situado en un centro docente en reforma. Vecinos habían alertado de robos y ayudaron a localizar los objetos de los que el hombre se había llevado.

Una vez que el detenido fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional, el intercambio de información y las investigaciones posteriores de la Policía Nacional permitieron ampliar el alcance del operativo.

Los investigadores lograron acreditar que, pocas horas antes del arresto realizado por la Policía Local, el mismo hombre había cometido otro robo con fuerza en unos apartamentos de un establecimiento de hospedería situado en pleno centro de Avilés.

Según ha informado este lunes la Policía, se trata de un sujeto de "alta peligrosidad" y una "actividad compulsiva contra el patrimonio". Cuenta con antecedentes por una oleada de robos en comercios del barrio del Carbayedo en 2023 y detenciones en 2024 y había salido recientemente del Centro Penitenciario de Asturias tras cumplir condena.

En los escasos quince días transcurridos desde su puesta en libertad, se habría visto implicado en robos en interior de vehículos y conductas de alteración del orden público.

Ante la solidez de las pruebas aportadas por la labor conjunta de ambos cuerpos policiales, el Juzgado de Instrucción número 6 de Avilés decretó el pasado 17 de marzo su inmediato reingreso en el centro penitenciario.