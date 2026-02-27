Prisión sin fianza para el hombre acusado de intentar matar a su excuñado en Allande

Archivo - Centro Penitenciario de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular del Tribunal de Instancia de Tineo ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por intentar matar a su excuñado en Allande. El hombre será trasladado al Centro Penitenciario de Asturias.

En principio las diligencias se han abierto por homicidio en grado de tentativa y quebratamiento de una condena de un Tribunal de Instancia gallego que tenía vigente, sin perjuicio de que dichas calificaciones pudieran modificarse a lo largo de la instrucción.

La magistrada ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía la solicitase dada la gravedad de los delitos que se atribuyen al detenido -homicidio en grado de tentativa y quebrantamiento de condena- y lo elevado de las penas que, en caso de condena, podrían imponérsele al detenido. Además, entiende que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y riesgo de que atente nuevamente contra la víctima.

LOS HECHOS

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en la mdrugada de ayer jueves a un hombre como presunto autor de un delito de homicodio en grado de tentativa. Según informó la Benemérita, el arrestado habría supuestamente apuñalado al hermano de su expareja en una localidad de Allande.

Fue a las 00.20 horas de este jueves cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de 112, del apuñalamiento. Inmediatamente, se desplazaron hasta el lugar dos Patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Cangas de Narcea, y otra de Santa Eulalia de Oscos al Centro de Salud de Grandas de Salime, donde se hallaba la persona herida.

Tras recabar información de los hechos, se pudo conocer que minutos antes de la llamada, la víctima, un hombre de 53 años, había acudido con su hermana (víctima de violencia de género) hasta el domicilio donde había residido hasta el momento con su supuesto agresor para recoger sus pertenencias y enseres, cuando la expareja de la hermana, de la que tiene orden de alejamiento, le asestó una puñalada en el costado.

El herido, tras ser evaluado en un primer momento en el centro de salud de Grandas de Salime, fue evacuado al Hospital de Jarrio en ambulancia para asistencia sanitaria, encontrándose consciente.

A las 02.00 horas se procedió a la detención del supuesto autor de los hechos por un delito de homicidio en grado de tentativa, trasladándolo hasta el Cuartel de La Guardia Civil de Pola de Allande.