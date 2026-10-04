Prisión provisional sin fianza para el detenido por apuñalar a su pareja el pasado jueves en Oviedo

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OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado titular de la plaza número uno de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, en funciones de guardia, ha dictado una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por agredir con un arma blanca a su pareja el pasado jueves en Oviedo.

La medida cautelar ha sido decretada de acuerdo con la Fiscalía del Principado de Asturias, que ha solicitado el ingreso en prisión del arrestado ante la elevada pena que pueda imponérsele en caso de condena y al considerar que existen riesgos de fuga y de reiteración delictiva, así como con el objetivo de proteger a la víctima.

A falta de lo que se determine a lo largo de la instrucción del procedimiento, se atribuyen al detenido los delitos de homicidio en grado de tentativa y de malos tratos habituales hacia su pareja, habiéndose cometido algunos de estos episodios en presencia del hijo menor de edad de la pareja, de 13 años.

Tras la adopción de estas medidas urgentes en el juzgado de guardia, este se inhibirá en favor de la plaza de Violencia sobre la Mujer de Oviedo, que continuará con la tramitación de la causa.