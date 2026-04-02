La procesión de La Madrugá recorre Oviedo esta noche con el paso de Jesús de La Sentencia

Archivo - La procesión de la 'Madrugá' sale del edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Los Estudiantes celebra la procesión de La Madrugá esta medianoche, con salida a las 00.00 horas desde la Capilla de la Universidad de Oviedo, en la calle San Francisco. El paso principal, Jesús de La Sentencia, estará acompañado de cuatro imágenes más.

Durante el recorrido, la procesión estará escoltada por la Hermandad de antiguos Caballeros Legionarios de Asturias y contará con acompañamiento musical de la Agrupación Musical San Salvador. En la Plaza del Ayuntamiento se leerá la Sentencia de Cristo desde uno de los balcones.

El itinerario completo recorrerá la noche de este Viernes Santo la calle San Francisco, Ramón y Cajal, Los Pozos, Jesús, Plaza de la Constitución, Calleja de los Huevos, Plaza Trascorrales, Folgueras, Mon, Santa Ana, Plaza de la Catedral, Eusebio González Abascal y volverá a la Capilla de la Universidad alrededor de las 04.00 horas.