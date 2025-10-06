La producción industrial sube un 2,2% en agosto en Asturias, 1,8 puntos más que la media nacional

GRÁFICOS: Enlace con listado de gráficos disponibles al final del texto.

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 2,2% interanual el pasado mes de agosto en el Principado de Asturias, 1,8 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 0,4%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Asturias y encadena nueve meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en ocho comunidades autónomas y disminuye en otras 9. Andalucía (+8,4%), Castilla y León (+3,5%) y Cantabria (+2,6%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado contrario se sitúan País Vasco, La Rioja y Navarra con retrocesos de un 7,9%, 7,5% y un 6,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Asturias ha aumentado un 5,1%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 1,4% con un descenso del 7,6%en el caso de los duraderos y un 1,6% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 6,8%, los bienes intermedios anotaron un 8,7% más y los de la energía, un 3,4% menos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,1 puntos inferior a la de julio (+2,5%).

Con el avance de agosto, la producción industrial encadena tres meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 3,4% interanual el pasado mes de agosto, tasa siete décimas superior a la de julio.

En términos mensuales (agosto sobre julio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, con lo que ya encadena dos meses de caídas tras haber registrado en julio un descenso del 0,4%.

Por sectores, los bienes de equipo fueron los únicos que presentaron una tasa mensual positiva, del 2,6%, en tanto que los bienes intermedios registraron el mayor retroceso (-1,5%).

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi-ine-estadistica-datos-graficos/79/espana/106