Profesores de asturiano reclaman el reconocimiento de la especialidad docente en una concentración en Oviedo - ADAE

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Profesores de Asturiano y Gallego-asturiano se han concentrado este martes frente a la Delegación del Gobierno, acompañados por profesorado de otras especialidades, familias, organizaciones de defensa lingüística, sindicatos y representantes políticos, para reclamar al Ministerio de Educación el reconocimiento de su especialidad docente y una solución a lo que califican como una situación de discriminación laboral.

Según han señalado desde ADAE (la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego), han pasado casi dos meses desde la concentración celebrada en Madrid, en la que el profesorado trasladó al Ministerio la necesidad de poner fin a esta situación, que aseguran que se prolonga desde hace décadas. Sin embargo, sostienen que no ha habido cambios y que la Consejería de Educación sigue a la espera de una reunión con la ministra, mientras el Ministerio afirma estar analizando la cuestión desde el punto de vista jurídico.

El colectivo reconoce que el proceso está en marcha, pero exige mayor celeridad. Considera que los derechos laborales del profesorado de asturiano y gallego-asturiano no pueden seguir aplazándose y advierte de que cada curso sin solución mantiene, a su juicio, una situación de "abuso e inseguridad laboral".

Durante la concentración, el profesorado ha realizado de nuevo una acción simbólica de encadenamiento, que interpretan como reflejo de su situación laboral. En su argumentación, señalan que es la administración la que mantiene al colectivo en una interinidad prolongada al no permitirles acceder a un proceso de oposición específico, algo que, según indican, sí existe para el resto de especialidades docentes.

Añaden que la asignatura está implantada, que el profesorado está formado y que más de 30.000 alumnos cursan actualmente Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano en Asturias. Sostienen que no faltan alumnado ni docentes, sino voluntad política para introducir las modificaciones legislativas necesarias.

Desde ADAE han reiterado que mantendrán las movilizaciones hasta lograr una solución definitiva, al considerar que la igualdad de derechos "no puede seguir aplazándose".