El programa 'Compra y vuelve' agota anticipadamente los 500.000 euros destinados a premios de fidelidad

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OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Gijón Compra y Vuelve' ha agotado este martes 6 de octubre la totalidad de la dotación económica destinada a la generación de premios de fidelidad, lo que supone el cierre anticipado de esta primera fase del programa cinco días antes de la fecha inicialmente prevista, el 11 de octubre.

Según han informado desde Unión de Comerciantes, el resultado supone un nuevo respaldo a una iniciativa que alcanza este año su tercera edición y que se ha convertido ya en una herramienta reconocible para incentivar las compras en el comercio local de Gijón y favorecer que el gasto generado permanezca en la propia ciudad.

El programa dispone de una dotación de 500.000 euros en premios a la fidelidad, destinada a incentivar nuevas compras en los establecimientos participantes.

Durante la fase ahora concluida, las compras realizadas en los comercios adheridos generaban para la clientela un premio equivalente al 25% de su importe, con un máximo acumulable de 200 euros por persona.

Para la presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, el agotamiento anticipado de los fondos "confirma que Gijón Compra y Vuelve es ya un programa plenamente asentado en la ciudad. Después de tres ediciones, la ciudadanía conoce su funcionamiento, lo espera y, sobre todo, responde. Esa capacidad para movilizar compras y hacer que vuelvan a realizarse en el comercio local demuestra que estamos ante una herramienta eficaz tanto para la clientela como para los establecimientos" .

Menéndez ha destacado además "la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y la Unión de Comerciantes para impulsar políticas que tengan un efecto directo sobre la actividad comercial de la ciudad. Agotar la dotación antes del plazo previsto es una magnífica noticia, pero sobre todo es el reflejo de miles de decisiones de compra realizadas en el comercio de proximidad" .