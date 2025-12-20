El programa de educación ambiental de la Red Natural de Asturias suma 3.000 escolares, un 20% más que en 2024

Actividad de RENA - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa de educación ambiental de la Red Natural de Asturias (RENA) ha llegado a 3.000 escolares durante el curso 2024-2025, lo que supone un incremento del 20% respecto al periodo anterior. Sesenta y tres centros educativos han participado en las actividades desarrolladas en los centros de interpretación de los espacios naturales protegidos.

La nueva oferta para el curso 2025-2026 se apoya en una metodología activa y participativa que fomenta el aprendizaje a través de talleres, visitas guiadas, actividades al aire libre y juegos didácticos. Este planteamiento permite al alumnado adquirir conocimientos prácticos y fortalecer su implicación en la conservación del entorno.

Entre las novedades para este curso destaca la puesta en marcha, en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Ponga, de una experiencia integral que combina naturaleza, cultura y sostenibilidad. El programa incluye itinerarios como el Paseo de los sentidos Les Bedules, un recorrido por el emblemático Bosque de Peloño y el Valle del Ponga, además de talleres prácticos sobre biodiversidad, geología y usos tradicionales, que incluyen dinámicas como una yincana.

Según ha informado el Gobierno asturiano este sábado a través de una nota de prensa, esta iniciativa convierte a Ponga en un aula al aire libre y refuerza el valor de su patrimonio natural y cultural desde edades tempranas. El resto de espacios protegidos de la RENA también ofrece un amplio programa de actividades adaptadas a los valores específicos de cada enclave.

Además, la RENA organiza propuestas abiertas a la ciudadanía, que incluyen talleres didácticos para todas las edades, rutas guiadas, itinerarios ornitológicos y campañas, como la de lucha contra la basuraleza junto a Ecoembes y Seo-Birdlife, o la colaboración con la asociación Biodevas, entre otras iniciativas. Asimismo, se desarrollan acciones específicas para conmemorar los días mundiales vinculados al medio ambiente.

La Red Natural de Asturias (RENA), que abarca más del 30% del territorio, constituye el eje vertebrador de las políticas de protección y sensibilización ambiental del Gobierno de Asturias. El Ejecutivo autonómico destina 30,7 millones a reforzar la restauración ecológica, mejorar la prevención, modernizar medios y dinamizar los espacios protegidos.

De este presupuesto, 13,4 millones se asignan al cuerpo de Agentes Medioambientales, que tienen un papel fundamental en la vigilancia y custodia efectiva del territorio. Además, el proyecto de presupuestos para 2026 contempla actuaciones de restauración ecológica orientadas a la recuperación de hábitats degradados, la restauración de riberas y humedales, el control de especies invasoras y la revegetación de zonas afectadas por incendios.

La RENA cuenta con 24 puntos de información y centros de interpretación distribuidos por los espacios naturales que la integran, que son: Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Redes, Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Somiedo, Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Ponga, Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas - La Mesa, Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, Reserva de la Biosfera de Muniellos, Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de los Picos de Europa, Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Terras de Burón y la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.