Un programa pionero del Hospital Valle del Nalón permite detectar la diabetes tipo 1 antes de sus síntomas

Profesionales del Hospital Valle del Nalón. - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa para la detección precoz de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) del Hospital Valle del Nalón ha logrado reclutar en su primer año a 243 personas, entre familiares de pacientes con esta patología y menores de la zona. Esta iniciativa ha permitido identificar un único caso de la enfermedad autoinmune antes de la aparición de los síntomas.

La persona afectada presentaba los cuatro autoanticuerpos positivos compatibles con un estadio uno de diabetes tipo 1, antes de la hiperglucemia y de cualquier manifestación clínica. Este hallazgo permite iniciar un seguimiento especializado y acompañar a la familia, adaptar la atención y anticiparse a posibles complicaciones.

El proyecto del centro sanitario, que se puso en marcha en noviembre de 2025, fue el segundo del país en ofrecer este tipo de cribado a la población general y a parientes de primer grado de personas afectadas por la patología. La implicación de las familias, junto con el trabajo coordinado de profesionales del hospital y de la red de atención primaria, ha permitido consolidar este programa.

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario destruye de forma progresiva las células del páncreas encargadas de producir insulina. Se suele diagnosticar cuando la destrucción de estas células ya ha provocado una elevación de la glucosa en sangre y aparecen síntomas como sed excesiva, aumento de la cantidad de orina o pérdida de peso. En ocasiones, este debut se produce de forma brusca y puede acompañarse de una complicación grave denominada cetoacidosis diabética.

El programa supone un cambio de enfoque en el abordaje de la enfermedad. Frente al modelo tradicional, basado en el diagnóstico tras la aparición de síntomas, la detección de autoanticuerpos permite identificarla años antes de que se manifieste clínicamente, lo que favorece una vigilancia estrecha y una mejor preparación de las familias y los profesionales sanitarios.

La iniciativa está liderada por el endocrinólogo Raúl Rodríguez Escobedo y la pediatra María Teresa Pérez Menéndez, en colaboración con el equipo del doctor Luis Castaño, del Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo, reconocido este año con el galardón Langreano del Año. Además, cuenta con la participación de los servicios de Endocrinología, Pediatría y Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Valle del Nalón, así como de los equipos de Pediatría de primaria.

"Uno de los aspectos más relevantes es que ofrecemos esta oportunidad no solo a familiares de personas con diabetes tipo 1, sino también a niños y niñas de la población general", ha destacado Rodríguez Escobedo. "El primer caso identificado demuestra que es posible detectar la enfermedad antes de que aparezcan síntomas. Nuestro objetivo es que las familias dispongan de información y acompañamiento desde las fases más tempranas del proceso", ha agregado.

Tras estos resultados, el programa inicia una nueva fase orientada a ampliar su alcance social mediante la colaboración con los centros educativos del Valle del Nalón. Para ello, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) organizará encuentros informativos dirigidos a familias y comunidades educativas para explicar los objetivos y resolver dudas sobre la participación en la iniciativa.