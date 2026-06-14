El Programa Universitario para Mayores quintuplica su alumnado en Mieres en siete años

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OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO) ha quintuplicado su alumnado en Mieres desde su implantación en el concejo durante el curso 2018-2019, al pasar de 21 estudiantes a los 97 matriculados en el curso que finaliza esta semana.

Según ha informado el Ayuntamiento de Mieres, el programa dirigido a personas mayores de 50 años cerrará oficialmente el curso el próximo viernes con un acto en el Campus de Mieres en el que participará la concejala de Educación, Belén Alonso.

El Consistorio mantiene un convenio con la Universidad de Oviedo por el que aporta 15.000 euros anuales para el desarrollo de esta iniciativa, orientada a fomentar la formación, la participación y el envejecimiento activo.

El PUMUO tiene una duración de cinco cursos y combina asignaturas obligatorias con talleres optativos en áreas como Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencia y Tecnología. Entre sus objetivos figuran promover el aprendizaje a lo largo de la vida, favorecer las relaciones sociales y mejorar la calidad de vida de las personas participantes.