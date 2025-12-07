La programación llega a las aulas asturianas con 'La hora del código' para alumnos de Primaria

Archivo - Ordenador, foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.000 escolares de 60 centros educativos de toda Asturias van a participar en 'La hora del código', una actividad organizada por los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática del Principado -COIIPA y CITIPA- en la que se acercarán a la programación a través de una lúdica sesión en el aula.

La undécima edición de 'La hora del código' tendrá lugar en las semanas del 9 y del 15 de diciembre. La actividad está orientada, fundamentalmente, a alumnos de entre 4º y 6º de Primaria.

Mediante una clase de una hora de duración, los voluntarios de Citipa y Coiipa ofrecerán en estos centros educativos unas primeras nociones de programación, que permitirán al alumnado inmiscuirse en la disciplina de la ingeniería informática. Lo harán mediante un enfoque práctico y lúdico, mediante videojuegos como Angry Birds o Minecraft.

El objetivo es acercar a los más pequeños aspectos como el pensamiento computacional o la inteligencia artificial. En la presente edición, 'La hora del código' estará presente en concejos como Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Llanera, Lena, Aller, Cangas de Onís, Llanes, Colunga Sariego, Cudillero o Ribadesella.

La undécima edición de La hora del código cuenta con la colaboración de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gijón Impulsa, Avilés Isla de la Innovación, Arcelor Mittal, Capgemini, CAPSA y Caja Rural de Asturias y el Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo.