Prosigue la búsqueda del pescador de 51 años desaparecido en Coaña

Búsqueda - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de rescate han reanudado a las 8.45 horas este lunes las labores de búsqueda del pescador de 51 años que lleva desaparecido desde este sábado en el municipio asturiano de Coaña, según ha informado la Guardia Civil.

En en dispositivo intervienen por parte de la Guardia Civil seis patrullas de seguridad ciudadana, un helicóptero y efectivos de Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS). Once bomberos lo hacen por parte del Principado, mientras que ocho rescatadores son de Cruz Roja. Finalmente, por parte de Salvamento Marítimo interviene la embarcación Salvamar Capela.

Fue el sábado por la tarde cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la desaparición del hombre, vecino de Avilés. Poco después de medio día había ido a pescar en la zona conocida como 'Punta de Engaramada' en el municipio de Coaña, tras anochecer y ver que no regresaba a su domicilio, ni contestaba al teléfono móvil, un familiar se acercó a la zona localizando el vehículo que usaba.

Inmediatamente se desplazaron al alugar 5 patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de La Caridad, Boal y Luarca iniciando las tareas de búsqueda de esta persona. Al mismo que se unieron efectivos de bomberos de Castropol, efectivos de grupo de rescate y guía canino y equipo de drones, todo ello perteneciente a 112 Asturias. Así como Helimer y embarcación Salvamar con base en Luarca de Salvamento Marítimo.