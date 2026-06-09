Protesta en Oviedo: Trevías exige reubicar la depuradora

Vecinos de Trevías (Valdés) concentados este martes ante el edificio Easmu, en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Decenas de vecinos de la localidad valdesana de Trevías se han concentrado este martes en Oviedo, ante el edificio Easmu, para iniciar una marcha de protesta hasta la Junta General del Principado. El colectivo vecinal rechaza la ubicación proyectada para la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en el centro del pueblo y exige que se respeten los compromisos adquiridos en la Cámara asturiana.

La manifestación ha recorrido la calle Coronel Aranda, Plaza de España, calle Santa Susana, Marqués de Santa Cruz y calle Fruela, hasta confluir ante la sede de la Junta General del Principado de Asturias. Coincidiendo con la protesta, el diputado del PP de Asturias José Manuel Felgueres ha interpelado en el Pleno de este martes al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

En concreto, el parlamentario 'popular' ha preguntado al consejero "por qué ha decidido seguir adelante con la licitación del saneamiento de Trevías, ignorando deliberadamente el rechazo vecinal y desoyendo el acuerdo aprobado por esta Cámara que instaba a paralizar la adjudicación y buscar una ubicación alternativa para la estación depuradora".

Calvo ha defendido que el Gobierno del Principado sigue adelante con la licitación del saneamiento de Trevías porque está obligado por ley. Al haber superado todos los trámites, informes técnicos y aprobaciones, la administración debe actuar bajo los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Cabe recordar que la Junta General del Principado aprobó el pasado 30 de abril una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular que instaba al Ejecutivo autonómico a suspender la licitación de la EDAR y buscar un nuevo emplazamiento fuera del núcleo urbano. La iniciativa salió adelante con el apoyo de Vox, Foro Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, frente al voto en contra de los socios de Gobierno (PSOE e Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies).