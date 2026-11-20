OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha anunciado este viernes que el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027 prevé destinar 660.000 euros a las líneas de ayudas para la normalización social del asturiano y el eonaviego, una partida que ha crecido cerca de un 250% en los últimos años.

Durante su comparecencia en la Junta General, en el marco de la tramitación de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio, Gutiérrez ha destacado también el incremento de la financiación de los servicios municipales de normalización lingüística, que dispondrán de más de 430.000 euros, un 78% más que en 2019.

El proyecto contempla asimismo una aportación de 400.000 euros a la Academia de la Llingua Asturiana, lo que supone un aumento del 93% respecto a 2019. Además, incorpora una nueva línea de ayudas de 10.000 euros para la Asociación Verbéu, integrada por profesionales de la traducción a las lenguas propias.

Estas partidas se enmarcan en el proyecto presupuestario de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, que asciende a casi 89 millones de euros para 2027, un 26,5% más que en el ejercicio anterior.