El proyecto de explotación de TYC Narcea sale a información pública

Mina de TYC Narcea en Vega de Rengos, Cangas del Narcea. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado este viernes el anuncio por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa y la autorización ambiental integrada simplificada vinculadas al proyecto de explotación promovido por TYC Narcea Special Research S.L. para sus concesiones mineras en Veiga de Rengos (Cangas del Narcea).

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, a partir de este sábado, se abre un plazo de un mes para que las personas, entidades e instituciones interesadas puedan examinar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Con este trámite, la consejería cumple el compromiso anunciado por su titular, Borja Sánchez, de abrir el proceso de participación pública una vez que la empresa hubiera completado la presentación de toda la documentación exigida para la tramitación del expediente.