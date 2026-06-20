Proyecto Hombre celebra este sábado su fiesta anual con motivo del Día Mundial de Lucha contra las Drogas

GIJÓN 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Proyecto Hombre Asturias ha organizado para este sábado, 20 de junio, su fiesta anual en la Quinta San Eutiquio, ubicada en Castiello de Bernueces, en Gijón. El evento se celebrará a las 12.00 horas con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra las Drogas, promovido por las Naciones Unidas.

Este acto anual ha sido concebido como un espacio de encuentro entre las personas atendidas en los recursos de la entidad, sus familias, el equipo de voluntariado, los profesionales, representantes de las Administraciones Públicas, entidades colaboradoras y amigos de Proyecto Hombre Asturias.

Asimismo, la fundación ha señalado que la cita servirá para recordar a la sociedad que los problemas derivados del uso y abuso de sustancias continúan vigentes, por lo que ha defendido la necesidad de seguir invirtiendo en prevención, tratamiento e incorporación social.

Durante el transcurso de la jornada, Proyecto Hombre Asturias entregará dos reconocimientos a personas o entidades en agradecimiento a su apoyo y colaboración con la labor de la institución en el ámbito de las adicciones.