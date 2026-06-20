El Proyecto El León de Oro clausura la temporada 2025-2026 con un concierto con todas sus formaciones en Luanco

Concierto del Coro León de Oro. - CORO LEÓN DE ORO

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto El León de Oro pondrá el broche final a la temporada 2025-2026 con un concierto que reunirá sobre el escenario a todas sus formaciones. La cita tendrá lugar este sábado 20 de junio, a las 18:30 horas, en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco y será de entrada libre.

El concierto de clausura congregará al coro de padres y madres, Peques LDO, Lithos, Aurum, Ferrum y El León de Oro, reflejando la riqueza, diversidad y dimensión intergeneracional de un proyecto que, a las puertas de celebrar su 30 aniversario, se ha consolidado como una de las iniciativas corales de referencia en el panorama nacional e internacional.

La actuación ofrecerá un recorrido por distintos estilos y lenguajes musicales, desde la creación contemporánea hasta obras de compositores de reconocido prestigio internacional, con piezas de Jake Runestad, Eric Whitacre, Ola Gjeilo, Morten Lauridsen, Einojuhani Rautavaara, Paul Kostiainen, Julio Domínguez, Jesús Gavito o Evaristo Fernández Pérez, entre otros.

Más allá del programa musical, este concierto supone la celebración de una temporada marcada por el crecimiento del proyecto y por la puesta en marcha de nuevas iniciativas como LDO en Comunidad, una propuesta que ha llevado la música coral a distintos municipios asturianos, reforzando el compromiso de El León de Oro con la participación ciudadana, la cohesión social y el acceso a la cultura. La clausura tendrá lugar en Luanco, lugar de origen del proyecto y símbolo de sus raíces.

La cita supone un regreso a casa para celebrar, junto al público, el trabajo compartido durante todo el año por cantores y cantoras, familias, equipo artístico, instituciones y entidades colaboradoras. Con este concierto, El León de Oro cierra una temporada especialmente significativa, antesala de un 30 aniversario que marcará un nuevo capítulo en la historia de un proyecto que sigue creciendo desde Asturias hacia el mundo.