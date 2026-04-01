El proyecto Piles Natural amplía la zona de bosque de ribera hasta alcanzar 180.000 metros cuadrados

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón, Rodrigo Pintueles, presenta, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, los resultados del proyecto Piles Natural. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha destacado este miércoles el resultado del proyecto Piles Natural, con el que se han conseguido 180.000 metros cuadrados de bosque de Ribera.

Pintueles ha recordado que las obras comenzaron en enero de 2024 y, tras 24 meses de trabajos, se ha conseguido una mejora integral del cauce y las riberas del río. Ahora comienza una nueva fase de consolidación ecológica y divulgación ambiental.

El edil ha señalado que en los últimos meses se han realizado importantes trabajos de obra civil centrados en la renaturalización del entorno próximo a la pista de atletismo de Las Mestas.

"Los resultados de estos trabajos ya son plenamente visibles y nos han permitido completar la transformación paisajística de este cauce en el espacio más urbanizado de su recorrido con la verdificación del aparcamiento de asfalto hasta entonces existente", ha explicado.

Ha recalcado, al respecto, que son unas actuaciones impulsadas exclusivamente por el Gobierno municipal y su Concejalía, ya que no estaban incluidas en el proyecto original. No obstante, se consiguió obtener el respaldo de la Fundación Biodiversidad y una financiación para ellas del Ministerio para la Transición Ecológica de casi medio millón de euros.

"El resultado final no es solo un aparcamiento resiliente y sostenible, sino también un aparcamiento más ordenado y accesible", ha destacado el edil, quien ha apuntado que se ha pasado de 185 plazas a 197. También ha remarcado que se han aumentado las plazas adaptadas para personas con movilidad reducida de dos a nueve y se han creado, por primera vez, espacios específicos para motocicletas.

Ha incidido, asimismo, que estas actuaciones han permitido aumentar la superficie permeable de todo el entorno mediante la ejecución de dos tipologías de sistemas urbanos de drenaje sostenible.

Por un lado, se ha hecho mediante la colocación de un tipo de pavimento que combina firmeza y vegetación, lo que favorece que el agua de lluvia se infiltre en el terreno en lugar de deslizarse rápidamente hacia el alcantarillado, reduciendo así la escorrentía superficial y la derivación directa hacia la red de saneamiento.

Por otro lado, se ha utilizado la creación de nuevos alcorques verdes con vegetación autóctona que ha sido plantada mediante el denominado Sistema Estocolmo.

Pintueles ha resaltado que se trata de dos actuaciones que contribuyen a que todo el entorno sea más resiliente ante episodios de lluvia intensa y fenómenos asociados a otras inclemencias climáticas, que permitirá que el entorno del río no solo recupere vegetación y fauna, sino que también gane capacidad para gestionar el agua de forma más eficiente y sostenible.

El edil ha indicado que el aparcamiento se mantiene temporalmente cerrado al público hasta que la vegetación consolide correctamente "aprovechando el impulso de la primavera".

Entre otros trabajos, se ha referido a la recuperación del bosque de Ribera, a lo que ha recalcado que la ciencia dice que la vegetación de ribera cumple una función importante en la dinámica fluvial.

"No solo disminuye la temperatura del río, sino que también reduce el riesgo de grandes crecidas e inundaciones", ha agregado Pintueles, que ha desmentido que las provoque, como algunos críticos a este proyecto de renaturalización señalan.

Según el edil, "la vegetación es un elemento fundamental para frenar la velocidad de la corriente, estabilizar los márgenes, favorecer la infiltración natural del agua y evitar el arrastre de sedimentos".

Por ello, ha avanzado que en este nuevo Piles Natural realizarán solo "clareos y podas muy puntuales, pero en ningún caso desbroces ni retirada vegetación que comprometa la calidad morfológica del río".

Ha destacado, por otra parte, que se ha realizado una notabilísima plantación de ejemplares arbóreos, especies arbustivas, plantas herbáceas y demás vegetación, generándose 63.000 metros cuadrados de nuevo bosque de ribera.

Pintueles ha señalado que es una naturaleza que se incorpora a la infraestructura verde ya existente a lo largo de los 16 kilómetros por los que se extiende el río y que ha pasado ahora a tener 180.000 metros cuadrados de bosque de ribera.

El concejal ha aclarado que se ha evitado realizar plantaciones en línea recta o formando dibujos geométricos, de manera que la vegetación se ha colocado de forma naturalmente irregular, "respetando la lógica de un ecosistema vivo".

"Esa aparente distribución desordenada es en realidad clave para favorecer la biodiversidad, permitir la evolución natural del entorno y reforzar la capacidad del río para adaptarse a las crecidas", ha afirmado.

Ha indicado, también, que en otros puntos del tramo, especialmente en la zona más próxima a Las Mestas, se han incorporado ejemplares de mayor porte, como robles, tilos, laureles y acebos, cuya presencia consolida un paisaje "más maduro, más diverso y mejor integrado en el entorno urbano", según el edil.

A estos árboles se suman otras especie como avellanos, cervales, endrinos, cornejos o majuelos, especies que aportan refugio y alimento a la fauna y refuerzan la continuidad ecológica de todo este corredor fluvial.

Al tiempo, ha recalcado que con este proyecto se cumple uno de sus objetivos fundamentales, como es devolver al río su funcionalidad ecológica y que este haya dejado de ser la principal fuente de contaminación de la playa de San Lorenzo. Un cumplimiento al que, según el edil, ha contribuido la EMA, sobre todo con la renovación integral del colector de Peñafrancia para evitar importantes fugas de materia fecal.

"Tenemos ya un río Piles que es ahora un entorno recuperado, verde y sostenible y ahora aspiramos a conjugar esa protección del Medio Ambiente con que la ciudadanía disfrute de este nuevo espacio natural", ha apuntado.

Sobre el inicio de la fase de consolidación ecológica y divulgación ambiental, financiada íntegramente con recursos municipales, ha apuntado, sobre el afianzamiento del río como un ecosistema vivo, que se proponen continuar trabajando en colaboración con la Universidad de Oviedo para realizar un seguimiento científico de los principales indicadores de la calidad ambiental del río Piles.

Entre las actuaciones previstas, se incluye la monitorización del crecimiento de la vegetación, el análisis de la mejora de la calidad de las aguas y la observación de la progresiva ocupación del espacio por especies animales.

En lo que respecta a su utilización como espacio de aprendizaje, ha mostrado su deseo a que este espacio natural recuperado sirva de referente en educación ambiental y de implicación ciudadana en la conservación de su entorno.

Para ello, se desarrollarán distintas iniciativas divulgativas, como la creación del juego de mesa, 'La sociedad del río', diseñada para explicar a los más jóvenes las dinámicas fluviales y cómo funciona un proceso de renaturalización como el que se ha llevado a cabo en el río Piles. El juego se llevará a centros educativos a lo largo del año.

Asimismo, se publicarán dos nuevas guías divulgativas sobre las especies más representativas del entorno fluvial; una de aves y otra de plantas. Ambas publicaciones estarán disponibles de forma gratuita en la web municipal y se distribuirán más de mil ejemplares físicos entre organismos e instituciones, así como a centros educativos.

Por otra parte, quieren que Piles Natural sea protagonista en el marco de la Semana Verde Europea. En este caso, han contactado con la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea para incluir visitas guiadas al río durante su celebración el próximo mes de junio.