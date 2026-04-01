Irán niega que haya propuesto un alto el fuego a EEUU y califica de "falsas" las declaraciones de Trump

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha negado este miércoles que haya propuesto un alto el fuego a Estados Unidos, en el contexto de los contactos sobre la guerra, tras calificar de "falsas" las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre que Teherán pedía un alto el fuego.

"Irán no ha presentado ninguna propuesta de alto el fuego", ha indicado Araqchi en declaraciones a la cadena de televisión estatal IRIB, agregando que el plan de cinco puntos supuestamente propuesto por Teherán son "especulaciones de los medios" de comunicación.

En este sentido, el titular de la cartera de Exteriores iraní ha reiterado nuevamente que "la guerra continuará hasta que el agresor sea castigado y se pague una compensación completa a Irán".

Esto se produce después de que el inquilino de la Casa Blanca asegurara en un mensaje difundido en sus redes sociales que "el nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radical y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir un alto el fuego a Estados Unidos".

Trump ha recalcado que Washington podría considerar esta posibilidad una vez la reapertura del estrecho de Ormuz sea "clara, abierta y libre". "Hasta entonces, vamos a reducir a Irán a cenizas o, como dicen, devolverlo a la Edad de Piedra", ha apuntado.