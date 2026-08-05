El proyecto 'Valoriza' selecciona once empresas asturianas para convertir sus residuos en "oportunidades de innovación"

El proyecto 'Valoriza' elige a once empresas asturianas para impulsar la economía circular en el sector agroalimentario - FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ASTURIAS
OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
El proyecto 'Valoriza', impulsado por la Fundación Caja Rural de Asturias en colaboración con TheNextPangea, ha seleccionado once empresas asturianas que participarán en una iniciativa orientada a identificar nuevas oportunidades de aprovechamiento de los subproductos generados por la industria agroalimentaria.
El programa tiene como objetivo generar conocimiento aplicado sobre las rutas reales de valorización de estos subproductos, analizando su viabilidad técnica, económica y su potencial de escalado para favorecer el desarrollo de nuevas líneas de negocio vinculadas a la economía circular.
Según ha informado la Fundación en nota de prensa, el objetivo es que materiales que hasta ahora suponen un coste de gestión o cuentan con un aprovechamiento limitado puedan convertirse en recursos con un mayor valor añadido para las propias empresas y para el conjunto del sector agroalimentario asturiano.
A lo largo del programa, cada una de las empresas trabajará sobre un reto específico relacionado con los subproductos generados en su actividad. Entre los materiales objeto de estudio se encuentran la magalla y las borras de sidra, el lactosuero procedente de la elaboración de quesos, residuos de pescado y de la industria conservera, grasas alimentarias o biomasa derivada de la acuicultura.
'Valoriza' ha sido concebido como un proyecto de investigación y desarrollo aplicado que permitirá evaluar el potencial real de estas alternativas desde una perspectiva técnica, económica y de mercado. Para ello, las empresas participantes contarán con el acompañamiento de TheNextPangea, entidad especializada en innovación, con el objetivo de identificar soluciones viables y transferibles que puedan contribuir a mejorar la competitividad del tejido agroalimentario asturiano.
La directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando, ha explicado que 'Valoriza' representa una oportunidad para "demostrar que la innovación también pasa por descubrir el potencial que existe en recursos que hasta ahora tenían un aprovechamiento limitado". "Apostamos por un proyecto que conecta conocimiento, empresa y sostenibilidad para ayudar a que el sector agroalimentario asturiano sea cada vez más competitivo y genere nuevas oportunidades de desarrollo para nuestro territorio", ha dicho.