Psicólogos del COPPA abordan este martes la prevención de la conducta suicida en el ámbito laboral

Archivo - Sede del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los psicólogos colegiados del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (COPPA) Jesús Rivero y Manuel J. Moreno participarán este martes, 16 de junio, en una jornada formativa sobre prevención de la conducta suicida en el ámbito laboral organizada por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL).

La conducta suicida constituye una problemática de origen complejo y multicausal, y la jornada tiene como objetivo concienciar sobre esta realidad, definir estrategias preventivas en el entorno laboral y subrayar la importancia de la atención y la comunicación dentro de las organizaciones.

La sesión, que se celebrará en el salón de actos del IAPRL, será inaugurada por su directora, Miryam Hernández. La primera mesa estará moderada por la jefa de Medicina del Trabajo del organismo, Dulce Platero, y contará con la intervención de Rivero y Moreno, quienes abordarán la prevención de la conducta suicida y su aplicación en la empresa.

Posteriormente, se desarrollará un caso práctico en el que participará la directora clínica de YEES!, Cristina Polo, seguido de una mesa redonda centrada en la importancia de la atención y la comunicación. En este último espacio intervendrán Pablo Mamés, de Transinsa Ambulancias, y Cristina Martínez Vallier, de la asociación La niña amarilla, bajo la moderación de la jefa de Ergonomía y Psicosociología Aplicada del IAPRL, Mónica Gonzalo Terente.

El COPPA impulsó hace dos años un grupo de trabajo específico sobre prevención de la conducta suicida, coordinado por el psicólogo Jesús Rivero, con el fin de promover estrategias eficaces, fomentar la investigación y la formación continua de profesionales y mejorar la intervención y el apoyo a personas en riesgo en ámbitos como el clínico, sanitario, educativo y laboral.

Con esta iniciativa, el Colegio busca además concienciar sobre la importancia de abordar la conducta suicida, reducir el estigma asociado y colaborar con asociaciones, así como generar recursos para personas supervivientes en duelo por suicidio.