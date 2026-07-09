PSOE acusa al gobierno de Gijón de diseñar una Zona de Bajas Emisiones para "burlar la ley"

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Tino Vaquero. - PSOE GIJÓN

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Tino Vaquero, ha anunciado este jueves que su grupo no presentará enmiendas a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) impulsada por el Gobierno local al considerar que constituye un "fraude de ley" y que incumple la normativa estatal que regula este tipo de espacios.

En una nota de prensa, Vaquero ha sostenido que el texto elaborado por el Ejecutivo de Carmen Moriyón "intenta aparentar cumplir la normativa estatal pero el fin es precisamente burlar la ley", al establecer unas restricciones que, a su juicio, no contribuyen a mejorar la calidad del aire ni a alcanzar los objetivos ambientales previstos para las zonas de bajas emisiones.

El edil socialista ha criticado que las limitaciones al tráfico solo entren en vigor durante los episodios de contaminación previstos en el protocolo de la zona oeste de Gijón, que, según ha indicado, se activan entre 20 y 30 días al año. Asimismo, ha asegurado que la ordenanza permite el acceso de todos los vehículos registrados con independencia de su clasificación ambiental y que el ámbito de aplicación afecta a una parte reducida del municipio.

Además, ha señalado que las sanciones por incumplimiento no se aplicarían hasta el 1 de enero de 2029 y ha advertido de que el diseño de la ZBE "no cumple ninguno de los objetivos que la ley atribuye a estas zonas".

Vaquero también ha recordado que la ciudad perdió las ayudas estatales al transporte público por no implantar una Zona de Bajas Emisiones efectiva y ha advertido de que podrían verse comprometidos fondos europeos vinculados a objetivos climáticos.