El PSOE afirma que Oviedo tendrá que retirar las esculturas instaladas junto a la Foncalada por falta de autorización

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las esculturas que el Ayuntamiento de Oviedo instaló hace menos de una semana en el entorno de la Foncalada tendrán que ser retiradas, según ha señalado el Grupo Municipal Socialista, que asegura que se colocaron sin haber solicitado autorización al Consejo de Patrimonio.

El portavoz del PSOE municipal, Carlos Fernández Llaneza, ha explicado que su grupo preguntó en la Comisión de Urbanismo si la instalación contaba con el permiso de la Consejería de Cultura, al estar la Foncalada declarada Patrimonio de la Humanidad.

Según el PSOE, el equipo de gobierno confirmó que no se había solicitado dicha autorización y que el conjunto escultórico deberá ser retirado. Fernández Llaneza ha calificado la actuación como "una chapuza más" y ha cuestionado el coste que tendrá para las arcas municipales la retirada de las esculturas.

El portavoz socialista también ha reclamado conocer cuánto costó el conjunto de estatuas de peregrinos, donado por la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago, y cuánto supondrá su retirada. El PSOE plantea que, una vez retirado, se busque "una ubicación idónea" para las esculturas, preferentemente en algún punto destacado del Camino de Santiago a su paso por Oviedo.