El PSOE afirma que el parking del Campillín fracasó por falta de interés empresarial y no por presión vecinal

Archivo - Parque de El Campillín - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez, ha asegurado este lunes que la retirada del proyecto de aparcamiento en El Campillín "no responde a una escucha activa a la ciudadanía", sino a que "ninguna empresa se interesó por una iniciativa que no era viable".

Según ha señalado Álvarez, tras solicitar la documentación del expediente del estudio de viabilidad, el plazo habilitado para la presentación de propuestas "se cerró sin ninguna proposición", lo que, a su juicio, evidencia el "fracaso económico" del proyecto impulsado por el equipo de gobierno.

"El alcalde intentó presentar la retirada como un gesto de sensibilidad ante las protestas vecinales, cuando lo que ocurrió es que el mercado desmontó una iniciativa que no se sostenía", ha afirmado el edil socialista, quien ha añadido que "los números nunca dieron".

El concejal ha recordado que el PSOE defendió desde el inicio que el aparcamiento era "una mala idea desde el punto de vista urbanístico, ambiental y económico", al considerar que no respondía a las necesidades de movilidad ni ofrecía garantías para la inversión privada.

A su juicio, este episodio demuestra que el equipo de gobierno "antepuso la propaganda a la planificación", generando "incertidumbre" entre los vecinos con un proyecto que "ni siquiera despertó el interés de las empresas".

Álvarez ha reiterado como alternativa la propuesta socialista de habilitar un estacionamiento disuasorio en la Ronda Sur, junto a uno de los principales accesos a la ciudad, con el objetivo de reducir el tráfico interno y mejorar la conexión entre los barrios de San Lázaro y Santo Domingo.

Finalmente, el Grupo Municipal Socialista ha instado al Ayuntamiento a abandonar definitivamente el proyecto del Campillín y a centrar sus esfuerzos en iniciativas de movilidad "basadas en la sostenibilidad, el consenso vecinal y el rigor económico".