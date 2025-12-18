El PSOE alerta de que el 94% de la fracción orgánica recogida en Oviedo acaba en el vertedero

Rueda de prensa del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y del concejal Juan Álvarez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha señalado este jueves que el 94% de los residuos depositados en el cubo marrón de la ciudad está siendo enviado al vertedero, según datos facilitados por el propio Consistorio, lo que supone, a su juicio, un fracaso del sistema de reciclaje de la fracción orgánica.

Para Llaneza, esta situación supone "una pérdida de oportunidad muy grande de no solo mejorar esa economía circular, de favorecer el reciclaje y de contribuir a la generación de compost e incluso de electricidad, sino que está teniendo también una consecuencia económica directa en los bolsillos de todos y de todas los ovetenses".

Llaneza ha recordado que la Unión Europea fija para 2025 un objetivo del 55% de reciclaje, mientras que Oviedo se sitúa actualmente en el 28%. Según ha explicado, si la fracción orgánica se reciclase correctamente, la ciudad podría alcanzar "en torno a un 61%". A su juicio, el sistema de recogida implantado en la ciudad es "potencialmente es bueno", pero necesita ser incentivado.

En este sentido, ha criticado la escasa inversión municipal en campañas de educación y sensibilización ambiental. "El valor de referencia de inversión por habitante que establece Europa está en torno a los cinco euros, y en lo que llevamos de mandato en Oviedo se ha invertido 0,91 euros", indicó, una cifra que, añadió, nunca ha alcanzado los niveles recomendados por la Unión Europea.

Por su parte, el concejal socialista Juan Álvarez ha detallado que el grupo solicitó al Ayuntamiento información sobre el destino de la fracción orgánica y los costes asociados, y que son estos los datos que reflejan que el 94% del cubo marrón se trata como residuo general.

Álvarez ha explicado que Cogersa aplica tarifas en función del porcentaje de impropios y que, al superar el 40%, el residuo se cobra como basura general, con un coste de 80 euros por tonelada. Con los datos disponibles hasta agosto, ha asegurado que Oviedo estaría pagando "1.200.000 euros de más", una cifra que, extrapolada a todo el año, alcanzaría "1.841.000 euros".

Ambos ediles han coincidido en que la situación resulta "una pena" para las personas que reciclan correctamente y han reclamado más inversión en concienciación para animar a los que aún no lo hacen.

"La primera herramienta que tienen que empezar a ejecutar cuanto antes es invertir mucho más en campañas de educación y sensibilización medioambiental", ha afirmado Álvarez. Por último, Llaneza ha instado al equipo de gobierno a "hacer una profunda reflexión y ponerse a trabajar para que esto se corrija".