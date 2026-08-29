El PSOE alerta de la acumulación de basura en uno de los accesos peatonales más utilizados del Naranco

Basura en uno de los accesos al Naranco - PSOE DE OVIEDO

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha denunciado públicamente el estado de abandono de uno de los accesos peatonales más utilizados del Naranco y ha exigido al gobierno del PP dirigido por Alfredo Canteli que proceda de inmediato a retirar la basura acumulada en este punto.

Según han informado desde el PSOE, la zona se encuentra a la altura del número 90 de la avenida de los Monumentos, donde parte un camino peatonal que discurre por debajo de la casería La Casa Nueva y desemboca en el paso de peatones que cruza la carretera en dirección al Centro de Interpretación del Prerrománico.

Se trata de un itinerario utilizado por numerosas personas que acceden a pie tanto a los monumentos como a las diferentes rutas del Naranco.

"A Canteli le encanta sacar pecho del crecimiento del turismo, pero la realidad que se encuentran muchos de quienes nos visitan es esta: basura acumulada en los accesos a nuestro patrimonio más señero", ha criticado Fernández Llaneza.

"No tiene ningún sentido gastar esfuerzos y recursos en promocionar la ciudad mientras se descuida la limpieza y el mantenimiento de lugares por los que pasan cientos de las personas que nos visitan". El portavoz socialista ha explicado que, tras el desbroce realizado en este camino, ha quedado a la vista un importante foco de basura que ofrece una "pésima imagen" y desmerece el entorno. "Estamos hablando de la puerta de entrada a uno de los principales símbolos de Oviedo, de un espacio que conecta a nuestros visitantes con el patrimonio prerrománico y con las rutas del Naranco. Que se encuentre en estas condiciones demuestra una preocupante falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento", ha señalado.

Fernández Llaneza ha reclamado al gobierno local que limpie de forma inmediata la zona y establezca un mantenimiento adecuado de estos espacios. "No puede ser que haya que esperar a que un desbroce deje al descubierto un basurero para que el Ayuntamiento se dé cuenta de que existe", ha censurado.

El líder de la oposición ha subrayado además que la situación tiene una especial gravedad durante los periodos vacacionales, cuando se incrementa notablemente el número de visitantes que recorren el Naranco. El camino afectado es utilizado por quienes se desplazan a pie hacia los monumentos y hacia las distintas rutas que parten de este entorno.

"Si queremos ser una ciudad turística de verdad, tenemos que cuidar los espacios que visitan los turistas y también los que utilizan nuestros vecinos. La promoción no puede ir por un lado y la conservación de la ciudad por otro", ha defendido Fernández Llaneza. "El gobierno de Canteli tiene empezar a cuidar de verdad nuestro patrimonio. Lo mínimo que podemos exigir es que no haya basureros en el entorno del prerrománico", ha concluido el portavoz socialista.