Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga ha registrado varias preguntas ante la comisión de Políticas Sociales y Juventud para conocer si el equipo de gobierno ha iniciado los trabajos para la elaboración de un nuevo documento y qué actuaciones tiene previstas para garantizar la continuidad de las políticas infantojuveniles.

Los socialistas alertan de que Oviedo puede acabar 2026 sin haber renovado su Plan de Infancia y Adolescencia. Ponga sostiene que el Ayuntamiento llega al Día Mundial de la Infancia sin avances conocidos en la elaboración de un nuevo plan que sustituya al prorrogado.

Ponga recuerda que el Ayuntamiento forma parte de la Red de Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef desde 2016 y que en 2025 renovó este reconocimiento. Sin embargo, para mantener este sello es necesario contar con un plan de infancia vigente.

En mayo de 2025, la Junta de Gobierno aprobó la prórroga del II Plan de Infancia y Adolescencia de Oviedo 2020-2024, estableciendo que se mantendría en vigor hasta la elaboración de uno nuevo y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026.

"Sin embargo, llegamos al Día Mundial de la Infancia sin que haya ningún atisbo de un nuevo plan ni siquiera de un proyecto que permita conocer cuáles son las prioridades del Ayuntamiento para los próximos años", señala la concejala socialista, que considera preocupante que se esté apurando el plazo de la prórroga sin que se conozcan avances en su sustitución.

La edil subraya que las políticas de infancia no pueden abordarse como un mero trámite administrativo ni limitarse a cumplir las condiciones necesarias para conservar un reconocimiento de Unicef.

"Los derechos de niñas deben estar en el centro del compromiso político municipal. Eso exige planificación, objetivos concretos y medidas que permitan evaluar qué estamos haciendo para garantizar su bienestar, protección y participación", ha comentado.

Ponga también quiere conocer qué actividades tiene previsto organizar el Ayuntamiento mañana, 20 de noviembre, para conmemorar específicamente el Día Mundial de la Infancia, más allá de las iniciativas vinculadas al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"No basta con renovar un sello si después no somos capaces de garantizar una planificación actualizada de las políticas de infancia. Oviedo necesita un nuevo plan que marque prioridades y compromisos para los próximos años, y la ciudadanía tiene derecho a saber qué está haciendo el Gobierno municipal para que sea una realidad", ha concluido.