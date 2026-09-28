PSOE alerta de pérdidas de agua en Oviedo de 1.862 piscinas olímpicas al año y pide respuestas al Ayuntamiento

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez - EUROPA PRESS

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo reclamará al equipo de gobierno que responda a unas 50 preguntas sobre el funcionamiento y el control de la concesión del servicio municipal de aguas. El PSOE considera necesario conocer qué mantenimiento se está realizando, qué inversiones se ejecutan y cómo se supervisa el cumplimiento de las obligaciones de Aqualia.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez han comparecido este lunes para presentar la iniciativa, en la que cuestionan la gestión del servicio a raíz de los problemas de suministro registrados durante el verano en distintos puntos del municipio. Llaneza ha señalado que se han producido cortes de agua y problemas de presión, especialmente en la zona rural, y ha reclamado explicaciones sobre el estado de la red.

"Queremos saber qué mantenimiento se está realizando, qué inversiones se están llevando a cabo, qué averías se han producido, cuánto tiempo tardan en repararlas y si Aqualia está cumpliendo exactamente con las condiciones de la concesión", ha señalado Llaneza.

Por su parte, Álvarez ha puesto el foco en los datos del Plan de Sequía municipal. Según ha explicado, el sistema suministra unos 23,3 millones de metros cúbicos de agua al año, de los que 9,15 millones corresponden a agua no registrada y 4,73 millones se atribuyen a pérdidas. El concejal ha reclamado que se detalle el destino del agua no registrada y ha comparado el volumen de pérdidas por fugas con unas 1.862 piscinas olímpicas anuales.

El PSOE también cuestiona si Aqualia está cumpliendo las obligaciones de mantenimiento, inversión y renovación de infraestructuras asumidas en la concesión. Álvarez ha reclamado información sobre instalaciones como el depósito de Cuyences, el Canal del Aramo y los depósitos rurales, además de los medios humanos y técnicos destinados al control municipal del contrato.

La formación socialista ha recordado que ya había planteado en 2024 preguntas sobre el servicio y ha señalado que sus peticiones para realizar una auditoría integral externa fueron rechazadas en dos ocasiones.