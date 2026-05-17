El PSOE alerta de la situación "fuera de la legalidad" del edificio de María Neira, 15

Archivo - El concejal socialista, Juan Álvarez. - PSOE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Juan Álvarez mostró este domingo su preocupación por la situación del edificio situado en el número 15 de la calle María Neira, un inmueble que recuerda lleva más de dos años finalizado y que continúa sin contar con la correspondiente cédula de habitabilidad.

Álvarez recordó que, según confirmó recientemente el propio concejal de Urbanismo a preguntas del Grupo Municipal Socialista, el edificio se encuentra pendiente de un proyecto de legalización para poder cumplir con las normas de seguridad exigidas.

"Estamos hablando de un inmueble terminado desde hace más de dos años que sigue fuera de la legalidad urbanística, algo que resulta muy preocupante y que evidencia una vez más el caos de gestión existente en el área de Urbanismo", señaló.

El edil socialista considera que este caso no es un hecho aislado, sino un nuevo episodio dentro de una cadena de problemas y actuaciones sospechosas detectadas en el área. En este sentido, recordó las denuncias realizadas por los trabajadores del servicio en los últimos meses o los intentos del equipo de gobierno por hacer pasar por renuncias las repentinas salidas de los dos altos cargos de confianza del alcalde en el área.

"Se está instalando una preocupante sensación de desorden y falta de supervisión en Urbanismo que acaba repercutiendo directamente en la seguridad jurídica y en la confianza de la ciudadanía", advirtió.

En este sentido Juan Álvarez reclamó al equipo de gobierno que explique con claridad cuál es la situación exacta del inmueble, qué medidas se van a adoptar para regularizarlo y qué responsabilidades políticas se derivan de este nuevo episodio. "Oviedo no puede acostumbrarse a una gestión urbanística marcada por la sospecha, la falta de control, las denuncias de irregularidades y la improvisación", concluyó.