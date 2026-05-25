El PSOE celebra que el Ayuntamiento de Oviedo amplíe los convenios con entidades sociales

Archivo - Los ediles socialistas Marisa Ponga y Jorge García Monsalve, frente al Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha valorado positivamente la decisión del Equipo de Gobierno de ampliar los convenios con distintas entidades sociales de la ciudad, una medida que llega después de que el PSOE reclamase públicamente la actualización de estos acuerdos para garantizar la atención a las personas más vulnerables.

Según ha explicado el PSOE en nota de prensa, las modificaciones anunciadas contemplan incrementos para Cáritas Diocesanas de Oviedo (100.000 euros), Cocina Económica (20.000 euros), Asociación Manos Extendidas (3.000 euros), Fundación Albéniz (20.000 euros), Fundación CESPA (30.000 euros) y Fundación Secretariado Gitano (23.000 euros), todas ellas con cargo al remanente de tesorería.

La concejala Marisa Ponga ha recordado que, el pasado mes de abril, fue el PSOE el que alertó de que los convenios sociales mantenían una financiación "plana e insuficiente" que no tenía en cuenta el incremento de precios, la crisis de vivienda ni el aumento de las necesidades sociales en la ciudad.

"Las propias entidades nos habían trasladado las enormes dificultades que estaban afrontando para mantener proyectos esenciales de atención social. Hoy el equipo de gobierno reconoce, con hechos, que aquella reclamación era justa y necesaria, aunque entonces votaron en contra", ha señalado Ponga.

Ponga ha recalcado que esta ampliación presupuestaria "no puede quedarse en una medida puntual". "Es necesario que este aumento de la financiación de estas entidades se consolide en los próximos presupuestos municipales y forme parte de una planificación estable que permita a las organizaciones desarrollar su trabajo con garantías", ha explicado.