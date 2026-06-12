El PSOE celebra que el equipo de gobierno "se haya movido" y que Las Lobas confirmen el ascenso

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara ha celebrado este viernes que el equipo de gobierno, del PP, "se haya movido por fin" y que el equipo femenino Las Lobas Atac vaya a poder competir en la Liga Guerreras Iberdrola.

"Se lo habían ganado en la cancha y se lo merecían. Detrás de cada ascenso como este hay muchos años de trabajo y esfuerzo", ha comentado Natalia Sánchez Santa Bárbara.

La edil ha pedido al equipo de gobierno que estudie la propuesta que llevará a la próxima comisión con atención para evitar que vuelvan 2estas urgencias". Sánchez Santa Bárbara ha explicado que "las competiciones deportivas profesionales son cada vez más exigentes con los requisitos económicos y con los plazos para cumplirlos, por eso es necesario que el Ayuntamiento se dote de un fondo o una línea de ayudas específica para apoyar a los clubes ovetenses que logran un ascenso como ha sido el caso de las Lobas".

La proposición del grupo socialista plantea la creación permanente de una línea municipal de ayudas destinada a cubrir los gastos extraordinarios de logística, desplazamientos y exigencias federativas de cualquier club del concejo durante su primera temporada tras un ascenso "hasta que puedan consolidar otras vías de financiación".

Los socialistas reclaman, también, la constitución de una Mesa de Apoyo al Deporte Ovetense que sume a las administraciones, las entidades deportivas y el tejido empresarial para fomentar el patrocinio privado y garantizar la sostenibilidad económica de los proyectos locales a largo plazo.