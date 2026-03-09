El PSOE celebra la paralización del aparcamiento en El Campillín como una victoria vecinal y del sentido común

Archivo - Parque del Campillín, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha valorado este lunes la paralización del proyecto de aparcamiento en El Campillín, anunciada por el equipo de gobierno, "como una buena noticia para la ciudad y, especialmente, para el movimiento vecinal de la zona".

El concejal del PSOE Juan Álvarez ha destacado que se trata de "un día de alegría para el movimiento vecinal del barrio, porque se demuestra que cuando la sociedad está organizada y bien informada se pueden conseguir grandes cosas". "Demuestra también que cuando el alcalde de Oviedo Alfredo Canteli y el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta presumían del supuesto apoyo al proyecto, lo único que intentaban era imponer una decisión propia en contra de los intereses de los residentes", ha añadido el edil socialista.

Los socialistas consideran que esta decisión supone también "una victoria del sentido común", ya que un aparcamiento en El Campillín que actuase como atractor de vehículos hacia una zona de bajas emisiones "siempre iba a ser una mala noticia para la ciudad".

"No solo es una victoria del sentido común, es también una derrota del alcalde y de los intereses que promovían este estacionamiento" Álvarez ha recordado que el rechazo al aparcamiento "ha sido la posición que defendió desde el primer momento nuestro grupo, cuando votó en contra de la Agenda Urbana que aprobaron PP e IU".

"Ahora el Ayuntamiento debe dar un paso más y confirmar definitivamente la paralización del proyecto". En ese sentido, Álvarez ha exigido que la decisión se materialice con la retirada de los pliegos para el estudio de viabilidad del aparcamiento, poniendo fin de forma definitiva a una iniciativa "incompatible con el modelo de movilidad sostenible que necesita Oviedo".