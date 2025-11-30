El PSOE celebra que el plan de movilidad incorpore alegaciones suyas

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez Areces. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha celebrado el resultado del proceso de alegaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), en el que sus aportaciones, "elaboradas con rigor técnico y visión estratégica, han logrado introducir mejoras reales en el documento final".

El concejal socialista Juan Álvarez ha destacado que buena parte de las propuestas del PSOE "han sido aceptadas total o parcialmente, y otras se han remitido a fases posteriores, como los aparcamientos disuasorios de la Ronda Sur o La Pixarra, lo que confirma su viabilidad y el buen trabajo realizado por nuestro grupo".

Álvarez ha señalado que entre los avances más relevantes incorporados al PMUS figuran las mejoras en travesías de los núcleos rurales, la integración del Camino Primitivo en la red de itinerarios verdes, nuevas actuaciones en caminos escolares, la exigencia de estudios técnicos previos para autorizar carriles bus segregados y la introducción de medidas orientadas a garantizar un transporte rural más justo.

El edil ha puesto especial énfasis en la aceptación de la alegación relativa al acceso a la AS-II desde La Corredoria. Ha subrayado que el Grupo Municipal Socialista fue el único en presentar esta propuesta y que, pese al "ruido" generado por otros, también ha sido el único en conseguir que esta actuación figure oficialmente en el PMUS. "Es una muestra clara de que el trabajo serio, fundamentado y pensado para mejorar la vida de la gente da resultados", ha afirmado.

Incluso las alegaciones no estimadas han servido, según Álvarez, para aclarar y mejorar la redacción final del Plan, reforzando su coherencia interna.

No obstante, ha lamentado que el documento "podría haber sido un verdadero instrumento de consenso si el equipo de gobierno del Partido Popular no hubiera introducido proyectos discutibles y forzados", citando como ejemplos el parking de El Campillín o la inclusión de la Ronda Norte.

El concejal del PSOE ha destacado sus "dudas" acerca del compromiso real del equipo de gobierno de Alfredo Canteli con las políticas de movilidad: "No es solo la inclusión de aparcamientos innecesarios, contradictorios y que generan rechazo vecinal como los de La Escandalera o El Campillín o el hecho de aplazar la reforma del transporte público, es que ninguna de las actuaciones que plantea el PMUS está incluida en los presupuestos del año que viene".

Juan Álvarez ha concluido reafirmando la apuesta del Grupo Municipal Socialista con una movilidad sostenible, técnica y socialmente responsable, y con la defensa de propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los y las ovetenses.