PSOE cifra en 7.000 el déficit de vivienda en Oviedo y critica la escasez del parque municipal, que suma 7 inmuebles

Desayuno informativo del Grupo Municipal Socialista en el Ayutamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha advertido este jueves de que existe una demanda sin cubrir de más de 7.000 viviendas en la ciudad y ha reclamado una política municipal de vivienda que permita incrementar la oferta y facilitar el acceso a jóvenes y familias, al alertar de que el Consistorio solo dispone actualmente de siete viviendas públicas.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha presentado un estudio sobre la situación de la vivienda en el municipio en el que se concluye que entre 15.000 y 16.000 personas que quieren residir en Oviedo no encuentran actualmente dónde hacerlo.

Según los datos expuestos por Fernández Llaneza, la presión sobre el mercado residencial se ha intensificado en los últimos años debido al aumento de la demanda y a la reducción de la oferta disponible. El estudio señala que existe un déficit superior a las 7.000 viviendas y sostiene que el mercado no está siendo capaz de absorber el crecimiento de la demanda.

PRECARIZACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO EN OVIEDO

El portavoz socialista ha señalado que la compraventa de viviendas ha aumentado cerca de un 80% desde 2022, mientras que la oferta residencial disponible continúa reduciéndose. También ha advertido de que en abril de 2026 el número de habitaciones ofertadas en alquiler llegó a igualar al de viviendas de larga estancia disponibles, una situación que, a su juicio, refleja una creciente precarización del mercado.

Fernández Llaneza ha defendido que una de las principales carencias de Oviedo es la ausencia de un parque municipal de vivienda. En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento dispone actualmente de siete viviendas públicas y ha considerado que esa cifra limita la capacidad de actuación municipal ante el encarecimiento de los precios y las dificultades de acceso a la vivienda.

El estudio también apunta a la existencia de unas 1.200 viviendas turísticas en la ciudad. Según el portavoz socialista, si estos inmuebles regresaran al mercado residencial convencional podrían dar respuesta a uno de cada siete demandantes de vivienda.

MERCADO RESIDENCIAL TENSIONADO EN OVIEDO

Entre las medidas planteadas por el PSOE figuran la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, una regulación de las viviendas turísticas que evite su concentración en determinados barrios, la creación de un observatorio de la vivienda en colaboración con la Universidad de Oviedo y la promoción de vivienda asequible por parte del Ayuntamiento.

En este marco, Fernández Llaneza ha cuestionado la negativa actual a declarar Oviedo como zona de mercado residencial tensionado y ha vinculado esa decisión al acuerdo entre el PP e IU en el Ayuntamiento. El portavoz socialista ha asegurado que le resulta difícil "no relacionar esta pasividad con el pacto que mantienen con el Gobierno del Partido Popular".

Asimismo, ha apostado por revisar el planeamiento urbanístico para facilitar desarrollos residenciales de menor tamaño y ejecución más viable, así como por destinar a vivienda asequible los aprovechamientos urbanísticos que correspondan al Consistorio.

En este sentido, ha recordado que "hace 20 años" que no se aprueba un nuevo plan urbanístico en la ciudad y que, a su juicio, el vigente "fue concebido para otro tiempo ya lejano, favorece la especulación y hoy está bloqueando de forma absoluta el crecimiento de la vivienda".

"La inacción no es una opción", ha afirmado el portavoz socialista, que ha defendido la necesidad de situar la vivienda "en el centro de la acción municipal".