El PSOE considera "vergonzante" y "partidista" la reunión en el ayuntamiento entre Canteli y Canga

OVIEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado este lunes la "vergonzante utilización partidista" del Ayuntamiento por parte del alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, por haberse reunido en la casa consistorial con el candidato del PP para las próximas elecciones en Asturias, Diego Canga.

"Canteli, que no se cansa de recordar que no está afiliado a ningún partido, no ha tenido reparo en utilizar la sede municipal para organizarle una recepción berlanguiana, al más puro estilo de 'Bienvenido Mr. Marshall', al designado a dedo y desde Madrid como candidato regional del PP asturiano", han criticado los socialistas.

Según han explicado los socialistas no se ha podido celebrar la Comisión de Economía en el salón de Plenos del Ayuntamiento "porque un señor que no representa a ninguna institución la ha utilizado para anunciar que ha llegado a Oviedo".

Según los dirigentes del PSOE, Canga debería distinguir entre lo público y lo privado, porque "es mala cosa que alguien que pretende dedicarse a ser un representante público, inicie su andadura utilizando de forma improcedente y abusiva los recursos públicos para darse a conocer, confundiendo sus intereses personales y partidistas con los intereses generales, y por tanto realizando una utilización impropia de los recursos públicos".

Han añadido que el Ayuntamiento no es la sede del PP de Oviedo, sino la sede de la representación municipal de todos los ovetenses. "Si después de tres años y medio Canteli no ha sido capaz de aprender a separar lo institucional de lo partidista, entendemos porque le cuesta tanto distinguir cuál es el interés público y cuál el particular", han criticado.

"Cualquier candidato a ser responsable público, lo primero que debería de tener presente es que no es justificable usar la sede municipal para actos partidistas. Si no tiene eso claro al menos, tiene un grave problema", han zanjado desde el PSOE ovetense.