PSOE y Convocatoria se quedan solos en su rechazo a que la Inspección de Servicios investigue al Niemeyer

Archivo - Centro Niemeyer, a 22 de octubre de 2025, en Avilés, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este lunes una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Consejo de Gobierno a encargar a la Inspección General de Servicios un informe detallado que analice la contratación realizada durante los últimos tres años por la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer.

La propuesta, que ha sido debatida en la Comisión de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad, Turismo y Vicepresidencia, ha contado con el respaldo de los diputados del PP, Vox y el Grupo Mixto, mientras que el PSOE y Convocatoria por Asturias han votado en contra.

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado del PP José Luis Costillas ha recordado que es la segunda vez que traen esta propuesta ante la Cámara y ha justificado su urgencia basándose en el último informe de la Sindicatura de Cuentas. Según el parlamentario, dicho documento detalla "graves irregularidades" y un "despropósito" en la tramitación de contratos menores y negociados sin publicidad, asegurando que el 100% de la muestra analizada carecía de pliegos de cláusulas administrativas o técnicas, incurriendo en causas de "nulidad de pleno derecho". Asimismo, ha denunciado el fraccionamiento de contratos menores con el mismo licitador año tras año para evitar salir a licitación, por lo que ha defendido una investigación más a fondo.

El portavoz de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha considerado procedente y oportuno el informe de la Inspección General de Servicios al entenderlo como una medida "ponderada" que servirá para detectar errores concretos y, sobre todo, poner sobre la mesa "propuestas de mejora de cara al funcionamiento del centro". En la misma línea, la diputada Covadonga Tomé ha apoyado la iniciativa señalando que la labor de la Inspección es "complementaria" a la del síndico y necesaria "en aras de la transparencia y de la mejor gestión de un servicio público".

Por su parte, el diputado de Vox Javier Jové ha exigido "llegar hasta el final" ante unas prácticas donde, según ha denunciado, "se han saltado a la torera la legalidad" otorgando contratos "a dedo". Jové ha censurado las comparecencias previas de la consejera de Cultura y del director de la fundación, y ha recalcado que el dinero destinado al centro, que cifra en casi 1,9 millones de euros anuales entre distintas administraciones, "es de todos" y debe gestionarse bajo el principio de legalidad, lamentando que el Niemeyer se haya convertido en un "chiringuito".

El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha acusado a la oposición de querer "estirar este chicle" y causar un "daño reputacional" a una institución clave para la cultura asturiana. Vegas ha argumentado que los órganos de fiscalización ya funcionan y que la propia Consejería de Cultura realizó indicaciones en 2025 en la misma dirección que el síndico. Además, ha recordado que la muestra analizada por la Sindicatura fue de solo ocho contratos y que "en ningún caso habla de un daño económico", lamentando el uso "partidista" que se pretende dar a la Inspección de Servicios.

Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Ricardo Fernández ha rechazado la propuesta criticando que se pretenda "duplicar o triplicar" los controles a los que ya está sujeto el organismo, intentando convertir a la Inspección General de Servicios en un "instructor de causas generales" en contra de sus propias competencias legales. El parlamentario ha asegurado que ya existen sobrados mecanismos de control y acceso a los expedientes para los diputados, por lo que ha enmarcado la iniciativa únicamente en la búsqueda de "rentabilidad política" y en la satisfacción de un "interés partidista".