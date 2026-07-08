PSOE, Convocatoria y Tomé blindan al consejero Alejandro Calvo ante la petición de reprobación de la derecha

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, durante el Pleno de este miércoles. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

PSOE, Convocatoria por Asturies y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé han rechazado este miércoles en la Junta General del Principado de Asturias la reprobación y petición de cese del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, una iniciativa que había sido impulsada por el PP y Foro por "su falta de liderazgo, diligencia, planificación, transparencia y capacidad de gestión en el ejercicio de sus responsabilidades como titular de la Consejería y presidente de Cogersa, así como por haber ocultado información relevante al Parlamento sobre la gestión del combustible sólido recuperado (CSR)".

La votación se ha saldado con 22 votos a favor (PP, Vox y Foro) y 23 en contra (PSOE, Convocatoria por Asturies, y la diputada Covadonga Tomé). El diputado del PP Luis Venta, justificó la reprobación resumiendo la gestión de Calvo en cuatro palabras: "fracaso, mentira, amaños y timo", denunciando la falta de una estrategia para el futuro de los residuos en la comunidad autónoma. "En Asturias se queman las plantonas, se colmata el vertedero y el porcentaje de reciclaje está en mínimos", censuró Venta, calificando la situación de "irresponsabilidad política" propia de un "gobierno agotado".

Por su parte, Adrián Pumares (Foro) calificó la gestión del consejero como el "cero absoluto", reprochando su falta de transparencia e improvisación, mientras que Javier Jové (Vox) criticó el modelo de economía circular de la izquierda y defendió abiertamente la vía de la incineración.

Desde las filas que sostienen al Gobierno asturiano, Delia Campomanes (Convocatoria-IU) admitió la existencia de "discrepancias con el modelo", pero consideró la reprobación y el cese una medida "desproporcionada" que convertía una política compleja en un "juicio sumario sobre una persona". Covadonga Tomé (Grupo Mixto) enmarcó la iniciativa en una "estrategia de desgaste" de la derecha en busca de "titulares veraniegos".

El diputado del PSOE René Suárez acusó a los 'populares' de inaugurar la "serpiente de verano de la derecha asturiana" y de intentar "arañar rédito partidista sobre las cenizas de un desgraciado accidente" como fue el incendio de la planta de fracción resto de Cogersa.